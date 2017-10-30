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Власть

Ситуация на границе. Сапар Исаков просит водителей потерпеть, помощь будет

«Предприниматели должны почувствовать всестороннюю поддержку правительства», — заявил сегодня на совещании премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он напомнил, что 10 октября казахская сторона ввела усиленный контроль на границе с Кыргызстаном. Сейчас из-за этого на пункте пропуска «Ак-Тилек» образовалась многокилометровая пробка.

«Казахстан ввел запрет на некоторую кыргызстанскую продукцию. В грузовых авто, простаивающих на границе, есть продукция не только КР, но и третьих стран. Простаивают и казахстанские машины. Мы со стороны правительства по поручению президента Алмазбека Атамбаева готовим соответствующее постановление. Но какие бы решения ни принимались, мы были и останемся в любом случае братскими народами. Мы провели ряд переговоров с Казахстаном. В частности, в Сочи подходил к Нурсултану Назарбаеву, сообщил ему о ситуации на границе, говорил с премьером Казахстана в Астане. Половину вопросов мы решили», — рассказал Сапар Исаков

В Ереване нас просили подписать дорожную карту, но казахи ответили, что подпишут ее после разрешения всех проблем.

Сапар Исаков

«К сожалению, дорожная карта не подписана. Думаю, что мы должны потерпеть. Сейчас мы должны помочь предпринимателям», — заключил глава кабмина.

По итогам совещания Сапар Исаков подписал постановление правительства о мерах поддержки предпринимателей, которые пострадали из-за простоя на границе. В постановлении отмечено, что будут предоставлены отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям. Кроме того, планируется, что именно те бизнесмены, которые несут убытки из-за сложностей на границе, получат возможность в первую очередь получить льготные кредиты от государства. Речь идет о займах для поддержки экспортно ориентированных предприятий и для внедрения современных стандартов качества товара — ХАССП. Те, кто взял кредиты по программе правительства по поддержке сельского хозяйства, также смогут получить рассрочку по кредитам.

«Я хочу отметить, что предприниматели сразу не получат льготы и отсрочки. Но мы начнем процесс законотворчества, то есть будем в ускоренном режиме вносить нужные поправки в законы. Мы постараемся сделать все в кратчайшие сроки, чтобы предприниматели знали: правительство переживает за них», — заключил Сапар Исаков.
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