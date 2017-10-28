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Власть

Премьер-министр Кыргызстана озаботился пошивом одежды для военнослужащих

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков ознакомился с деятельностью Государственного комбината бытового обслуживания Госкомитета по делам обороны (ГКДО).

По данным пресс-службы правительства, основная задача комбината — своевременная и бесперебойная организация пошива военной и иной формы одежды для обеспечения военнослужащих Генерального штаба Вооруженных сил, Государственного комитета по делам обороны и Национальной гвардии КР.

Сегодня выпуск полевого обмундирования составляет до 150 комплектов за смену, повседневного — до 80.

Сапар Исаков отметил, что правительство уделяет большое внимание повышению потенциала Вооруженных сил страны. Важным направлением, по его словам, является своевременное обеспечение качественной форменной одеждой отечественных военнослужащих.

В целях рационального использования средств бюджета премьер поручил провести сравнительный анализ обеспечения форменным обмундированием военнослужащих Министерства чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и Госслужбы исполнения наказаний.
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