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Власть

Обмен любезностями продолжается. Обиду высказало правительство Кыргызстана

В правительстве Кыргызстана сочли необходимым ответить на заявление премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, которое он сделал на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Казахстанский премьер-министр обвинил КР в провозе «серого импорта». В кабмине отметили, что заявление Бакытжана Сагинтаева в большей степени оправдывает действия самого Казахстана по нарушению норм прав ЕАЭС и ВТО и в некоторых моментах не соответствует действительности.

По информации казахстанской стороны, в 2014-2016 годах у всех стран Евразийского экономического союза, кроме Кыргызстана, наблюдалось снижение объема импорта из Китая. В правительстве КР напомнили коллегам, что страна вступила в ЕАЭС 12 августа 2015 года, а механизм распределения и зачисления ввозных таможенных пошлин в соответствии с договором о присоединении заработал лишь в октябре 2015-го.

«Таким образом, можно сделать вывод, что сопоставление данных за три года не совсем корректно. Стоит отметить, что в 2015-м по сравнению с 2014 годом объем импорта Кыргызстана из КНР (по официальным данным Евразийской экономической комиссии) снизился на 6,4 процента в стоимостном выражении, а в физическом объемы упали на 22 процента. При этом за 2016 год рост импорта по сравнению с 2015-м составил 12 процентов в физическом выражении и 42,7 процента— в стоимостном. За 8 месяцев 2017 года наблюдается снижение объема импорта на 3,5 процента», — отметили в правительстве Кыргызстана.

Наблюдается увеличение объема импорта из КНР во все страны Евразийского экономического союза, за исключением Кыргызстана. Импорт из Китая в Казахстан увеличился на 35,9 процента, поэтому перетока товаров из КНР в КР в озвученных казахстанской стороной масштабах нет.

Правительство Кыргызстана
Обозначенные Казахстаном потери таможенных пошлин за три года в $828 миллионов правительство КР назвало искаженными. Так как Кыргызстан интегрировался в ЕАЭС только 12 августа 2015 года.

«В заявлении премьер-министра Казахстана не приводится точный механизм расчета сумм потерь таможенных пошлин. Более того, говорить о потерях по таможенной пошлине в отношении товаров, озвученных казахстанской стороной, не совсем корректно, так как в их отношении применяются специфические ставки. Следует подчеркнуть, что Кыргызстан, в свою очередь, не поднимал в рамках ЕАЭС вопрос по перетокам товаров, которые завезены по сниженным ставкам ВТО. При этом 24 процента всей импортируемой продукции в Казахстан растаможиваются по ставке Всемирной торговой организации. Более того, Казахстан взял обязательство по недопущению вывоза этой продукции за пределы страны. Эти перетоки значительно подрывают конкурентоспособность кыргызской экономики», — подчкнули в правительстве КР.

В кабмине добавили, что эти вопросы актуальны не только для Кыргызстана, но и для Казахстана, и предложили решить проблемы путем внедрения единого механизма прослеживаемости и маркировки товаров в рамках ЕАЭС.
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