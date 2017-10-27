ЦИК пока не будет лишать Омурбека Текебаева мандата

ЦИК пока не будет лишать мандата депутата парламента Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По словам члена комиссии Назарали Арипова, ни постановление Бишкекского городского суда, поддержавшего решение Первомайского районного, осудившего Омурбека Текебаева на восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества, ни какие-либо документы из аппарата Жогорку Кенеша о лишении его мандата не поступали.

Лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил ИА «24.kg», что самовольно ЦИК не может, руководствуясь своим регламентом, отобрать у Омурбека Текебаева мандат. «Его адвокаты собираются обжаловать вердикт Бишкекского горсуда в Верховном суде. Только его решение, если Омурбека Текебаева признают виновным, не подлежит обжалованию и должно быть автоматически исполнено Центризбиркомом», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что если депутатские полномочия Омурбека Текебаева досрочно прекратятся, вместо него по списку «Ата Мекена» в ЖК придет экс-председатель Счетной палаты Искендер Гаипкулов.