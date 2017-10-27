В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы

«Вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву следует внимательно читать документы, которые он берется комментировать», — заявили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана в ответ на заявление по поводу объявления в КР Дней истории и памяти предков.

Утверждение депутата Госдумы о том, что «кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России» свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать. Отдел информполитики аппарата президента КР

Все, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного кыргызстанца праздником никогда не были и не станут. Это национальная трагедия, жертв которых мы будет чтить всегда. Отдел информполитики аппарата президента КР

«Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен на внесение нового смысла в содержание 7 ноября, который в Кыргызстане отмечается по сей день как национальный праздник. И события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции. Потому что реально смена власти в тогдашней России дала шанс не только кыргызам, но и другим народам, жившим под колониальным гнетом, сохраниться и обрести в течение ХХ века собственную национальную государственность», — говорится в сообщении.«В преамбуле указа это четко написано. Молниеносная реакция господина Лебедева позволяет предположить, что он не успел внимательно прочитать этот текст. Советуем ему все-таки это сделать. И еще ознакомиться со сборником архивных документов «Россия и Киргизия. 1916-2016. Вехи совместной истории», изданным Российским Федеральным архивным агентством в прошлом году. И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и непозволительно в отношении суверенного государства», — отмечают в аппарате президента КР.

Ранее Игорь Лебедев заявил: «Сейчас мы видим, что сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии поправки о водительских правах, исчезли. Поэтому ее надо убрать, пусть кыргызы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца».