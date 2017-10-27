В аппарате президента Кыргызстана ответили вице-спикеру Госдумы

«Вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву следует внимательно читать документы, которые он берется комментировать», — заявили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана в ответ на заявление по поводу объявления в КР Дней истории и памяти предков.
«Указ «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен на внесение нового смысла в содержание 7 ноября, который в Кыргызстане отмечается по сей день как национальный праздник. И события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции. Потому что реально смена власти в тогдашней России дала шанс не только кыргызам, но и другим народам, жившим под колониальным гнетом, сохраниться и обрести в течение ХХ века собственную национальную государственность», — говорится в сообщении.
Утверждение депутата Госдумы о том, что «кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России» свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать.Отдел информполитики аппарата президента КР
«В преамбуле указа это четко написано. Молниеносная реакция господина Лебедева позволяет предположить, что он не успел внимательно прочитать этот текст. Советуем ему все-таки это сделать. И еще ознакомиться со сборником архивных документов «Россия и Киргизия. 1916-2016. Вехи совместной истории», изданным Российским Федеральным архивным агентством в прошлом году. И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и непозволительно в отношении суверенного государства», — отмечают в аппарате президента КР.
Все, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного кыргызстанца праздником никогда не были и не станут. Это национальная трагедия, жертв которых мы будет чтить всегда.Отдел информполитики аппарата президента КР
Ранее Игорь Лебедев заявил: «Сейчас мы видим, что сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии поправки о водительских правах, исчезли. Поэтому ее надо убрать, пусть кыргызы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца».