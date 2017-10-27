Смешно, когда человек, выигравший только в двух областях, говорит об адмресурсе

«Кыргызстанцы верят своему президенту, а не дяденьке со стороны», — заявил сегодня на вручении верительных грамот Алмазбек Атамбаев.

«Это была моя мечта последних десятилетий, чтобы в Кыргызстане прошли честные выборы, чтобы люди сами выбирали своих руководителей. А когда человек, выигравший только в двух областях из семи, говорит об административном ресурсе, смешно. Другое дело, что наш многонациональный народ нашел свою дорогу, ценит мир и стабильность. Наш народ верит своему президенту, а не дяденьке со стороны», — отметил Алмазбек Атамбаев.