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Власть

Алмазбек Атамбаев признает: Кыргызстан возлагал слишком большие надежды на ЕАЭС

Кыргызстан возлагал слишком большие надежды на ЕАЭС. Об этом сегодня на вручении верительных грамот сообщил президент страны Алмазбек Атамбаев.

Он рассказал дипломатам о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе.

«События на границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на ЕАЭС. Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что для Кыргызстана стратегическим партнером была и будет братская Россия.

Напомним, с вечера 10 октября на всех КПП кыргызско-казахской границы из-за усиленной проверки со стороны Казахстана наблюдается большое скопление грузовых автомашин. Ситуация, несмотря на переговорный процесс между премьер-министрами двух стран, пока остается нерешенной. 
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