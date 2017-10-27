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Власть

Депутата Жогорку Кенеша Игоря Чудинова допросили в ГКНБ

Депутата парламентской фракции «Бир Бол» Игоря Чудинова допросили в ГКНБ. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам, разговор проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении нардепа Генеральной прокуратурой по статье «Коррупция». Фигурантом по данному делу проходит и коллега Игоря Чудинова по фракции — Акылбек Жапаров.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного выделения и нецелевого использования с 2009-го по 2015-й бюджетной ссуды в 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция».

Акылбек Жапаров в 2009-2010 годах занимал должность первого вице-премьер-министра Кыргызстана. В 2011 году назначен министром финансов.

Игорь Чудинов в 2007-2009 годах занимал должность премьер-министра Кыргызстана. С 6 ноября 2009 года назначен генеральным директором Фонда развития КР.
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