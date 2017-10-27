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Власть

МИД Кыргызстана обменялся любезностями с казахскими коллегами

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало заявление внешнеполитичеcкого ведомства Казахстана относительно ситуации на кыргызско-казахской границе.

«Общественность Кыргызстана внимательно отслеживает ситуацию на кыргызско-казахстанской и российско-казахстанской границах, где с начала октября усилен пограничный, миграционный, таможенный, фитосанитарный, ветеринарный и другие виды контроля, которые непосредственно коснулись кыргызских граждан и транспортных средств. Введение таких мер не отвечает уровню союзнических отношений и стратегического партнерства между КР и РК, а также целям создания ЕАЭС», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МИД КР отмечает, что казахстанская сторона каждый раз по-другому разъясняет причины усиления контроля на границах, которые пересекаются кыргызскими гражданами и транспортными средствами.

«Так, 11 октября Комитет национальной безопасности Казахстана заявил, что это исключительно плановая пограничная операция, целями которой являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства. До 11 октября казахстанская сторона не информировала и не комментировала свои действия по усилению всех видов контроля в отношении лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу РК», — подчеркивается в заявлении.

«14 октября министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев, комментируя СМИ ситуацию на кыргызско-казахстанской границе, связал ее с проведением в Кыргызстане выборов президента страны. 15 октября, в день президентских выборов в Кыргызстане, Министерство информации и коммуникации РК сообщило, что усиление контроля на границе связано с исполнением законодательства ЕАЭС с целью сокращения объема «серого» импорта. Таким образом, именно казахстанская сторона неправильно информирует общественность и Казахстана, и Кыргызстана относительно мер, направленных на усиление контроля на государственной границе РК», — заявило внешнеполитическое ведомство Кыргызстана.
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