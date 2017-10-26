Приход нового президента Кыргызстана автоматом не изменит ситуацию на границе

Аналитик «Чатам Хаус» Станислав Притчин прокомментировал ИА «24.kg» продолжающееся противостояние Бишкека и Астаны. Накануне по итогам визита премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова в Ереван в рамках саммита глав правительств ЕАЭС стало известно, что Казахстан не собирается открывать границу. Дорожная карта не подписана.

Эксперт считает, что в такой ситуации не стоит ожидать, что официальное вступление в должность президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова может автоматически изменить ситуацию в лучшую сторону. «Официальная Астана в данной ситуации выступает с более сильной позиции. Основания для этого есть, особенно если посмотреть на разницу в официальной статистике торговли между Кыргызстаном и Китаем, представляемой сторонами», — подчеркнул Станислав Притчин.

Формальной причиной закрытия границы называется не обида на высказывания уходящего президента КР Алмазбека Атамбаева, а обвинение Бишкека в провозе в Казахстан «серого» китайского импорта. Станислав Притчин

Он добавил, что, по его мнению, очень важно сейчас отказаться от эмоциональных и спонтанных решений, каким является отказ от получения кредита от Казахстана в размере $100 миллионов.

«Помимо потери возможности получения финансовых средств, республика сделала очередной шаг в витке противостояния с соседней республикой. Сооронбаю Жээнбекову для нормализации отношений необходимо будет сформировать и предложить конструктивную повестку дня, например, ужесточнение стандартов контроля на таможне с Китаем, сформировать план взаимодействия и улучшения доверия между таможенными службами КР и РК», — резюмировал аналитик.