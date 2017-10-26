В конкурсах на госслужбу побеждают по знакомству, считает депутат

«Конкурс на госслужбу проводят формально, побеждают – по знакомству», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Улугбек Ормонов.

По его словам, молодые кадры надеялись, что смогут поступить на государственную службу через конкурсы. «Однако ребята, которые получили первые места, не получают должности. Мне пожаловались около пяти человек, которые за год прошли 3-4 конкурса, но безуспешно. Проходят только по знакомству», - сказал Улугбек Ормонов.

Он предложил внести изменения в закон о госслужбе, чтобы конкурс проходил в самой Госкадровой службе, а представители министерств и ведомств принимали непосредственное участие.