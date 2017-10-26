Правоохранительные органы покрывают игорный бизнес, заявляет депутат

Правоохранительные органы покрывают игорный бизнес, заявила сегодня на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она напомнила о действующем запрете азартных игр. «Однако есть мошенники, которые нашли выход – переименовались и продолжают бизнес в Интернете. Вместо того чтобы бороться, правоохранительные органы покрывают это. А люди, подверженные игре, приносят большие страдания своим родным и близким. Они в больших долгах», - сказала Эльвира Сурабалдиева.

Игорную деятельность в Кыргызстане запретили с 1 января 2012 года, в 2015-м запретили тотализаторы и букмекерские конторы, а в 2017-м запретили и все лотереи, кроме государственной.