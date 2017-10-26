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Власть

Депутат Жогорку Кенеша не видит результата программы по развитию малых городов

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов не видит результата от программы по развитию малых городов. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, в программу вошло 20 городов. «А реализуется ли она - неизвестно. Я часто бываю в Кербене и Таш-Кумыре и не вижу положительных изменений», - сказал нардеп.

«Кербен в советское время был районным центром и был похож на маленький городок, а сейчас превращается в село, хоть и получил статус города. Он превращается в большой базар – каждый строит, не учитывая красную линию. Никакая инспекция не обращает на это внимания. Надо создать генплан этих двух городов, чтобы знать, в каком направлении будут развиваться и какие социальные объекты будут строиться», - отметил Алмазбек Эргешов.
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