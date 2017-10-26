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Власть

Защитника Аиды Саляновой назначили консультантом аппарата Жогорку Кенеша

Защитник депутата Аиды Саляновой Улан Джумаков прекращает адвокатскую практику в связи с назначением его на должность консультанта в аппарате Жогорку Кенеша. Об этом юрист сообщил на своей странице в Facebook.

«С завтрашнего дня начну работать в аппарате парламента КР в качестве консультанта, то есть я вернулся на госслужбу. Буду прилагать усилия в сфере законотворческой деятельности. В связи с чем прекращаю адвокатскую деятельность согласно законам «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и «О государственной службе», — сообщил Улан Джумаков. ​ 

Напомним, в Ленинском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции, депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Депутату инкриминировали злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, в 2010 году Аида Салянова, будучи главой Минюста, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Суд счел ее вину полностью доказанной и определил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но поскольку у нее маленький ребенок, исполнение наказания отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет.  Сейчас ребенку два года.
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