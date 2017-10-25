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Власть

Дональда Трампа закидали российскими флагами в здании Конгресса

Фото Benoit Tessier, Reuters. Президент США Дональд Трамп

Президента США Дональда Трампа забросали российскими флагами в тот момент, когда он прибыл в здание Конгресса США. Запись инцидента опубликовало на своей странице в Twitter издание Business Insider.

На записи видно, как из-за кадра кто-то кидает несколько российских флагов, которые летят в сторону Трампа. Американский лидер в ответ на это лишь поднял вверх большой палец и прошел мимо. За кадром в этот момент несколько раз выкрикнули: «Трамп — предатель!»

«Почему вы говорите о снижении налогов, когда должны говорить о предательстве? Почему Конгресс говорит о снижении налогов, в то время как следует говорить о предательстве? — прокричали вслед Трампу. — Этот президент сговорился с агентами российского правительства, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. Мы должны об этом говорить в Конгрессе, а не о снижении налогов».

На кадрах видно, как мужчину задерживает охрана Капитолия. Он представился как Райан Клейтон из движения American Take Action.

​Издание отметило, что Дональд Трамп прибыл в здание Конгресса для участия в рабочем ужине, во время которого планируется обсуждение мер по снижению налогов.
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