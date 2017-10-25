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Власть

Инаугурация нового президента Кыргызстана пройдет не позднее 25 ноября

Инаугурация нового президента Кыргызстана может пройти 25 ноября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

В комиссии отметили: если сегодня Центризбирком объявит итоги, то в ближайшую пятницу,  27 октября, их опубликуют в газете «Эркин-Тоо», и в течение 30 календарных дней с момента выхода публикации должна состояться инаугурация.

«Таким образом, Сооронбай Жээнбеков принесет присягу не позднее 25 ноября», — подчеркнули в ЦИК.

Выборы главы государства состоялись 15 октября. Большинство голосов — 54,79 процента — набрал выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков.
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