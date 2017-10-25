Депутат Дастанбек Джумабеков призвал коллег не делиться на власть и оппозицию. Об этом он заявил сегодня на заседании, представляя свою программу на пост спикера.

«Я не будут делить Жогорку Кенеш на власть и оппозицию. Необходимо быть мобильным органом, который отвечает современным требованиям. Законы должны отвечать жизни наших граждан», — сказал Дастанбек Джумабеков.

«Я постараюсь приложить усилия для становления Жогорку Кенеша, повышения его авторитета. У нас единственная цель — служить народу. Я даю слово исполнять обязанности в рамках Конституции. Вместе мы должны стремиться к развитию», — отметил он.

Напомним, сегодня Чыныбай Турсунбеков объявил о своей отставке с поста спикера ЖК. На эту должность выдвинуты кандидатуры Исхака Масалиева и Дастанбека Джумабекова.