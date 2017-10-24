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Власть

Об активизации экономических отношений поговорили премьеры Кыргызстана и Армении

В рамках рабочего визита в Ереван (Армения) премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился сегодня, 24 октября, со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

По данным пресс-службы правительства КР, на встрече обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшей интеграции стран в рамках Евразийского экономического союза.

Сапар Исаков отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию взаимоотношений с Арменией в сфере торгово-экономического сотрудничества.

«Важно также продолжить двусторонний диалог с целью активизации торгово-экономических отношений между странами с целью увеличения товарооборота, который повысился в 2017 году по сравнению с 2016-м. Необходимо использовать весь имеющийся потенциал для этого», — сказал Сапар Исаков.

Глава кабмина подчеркнул необходимость использования опыта Армении по применению статуса пользователя специальной схемы стимулирования устойчивого развития и добросовестного управления «ВСП+».

«Принимая во внимание данное обстоятельство, стороны могли бы обмениваться опытом по вопросам эффективного использования преимуществ, предоставляемых данным статусом», — сказал он.

Карен Карапетян также отметил заинтересованность и готовность к динамичному развитию торгово-экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что армянская сторона приложит для этого все необходимые усилия со своей стороны.
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