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Власть

Оснований для отставки спикера Жогорку Кенеша нет

Оснований для отставки спикера Жогорку Кенеша нет. Об этом ИА «24.kg» сообщила вице-спикер парламента Алтынай Омурбекова.

По ее словам, никаких предпосылок для смены торага не существует. «Я сама узнала об этом из СМИ. Сейчас виделась со спикером, он не говорил, что намерен сделать заявление», — пояснила Алтынай Омурбекова.

Она отметила, что по регламенту одна треть депутатов либо фракция, выдвинувшая его кандидатуру, могут инициировать вопрос об отставке. Проголосовать за это должны две трети — 80 депутатов.

«Нельзя сказать, что он не справляется со своими обязанностями или сделал что-то дискредитирующее», — сказала Алтынай Омурбекова.

Ранее появилась информация о том, что спикер парламента Чыныбай Турсунбеков намерен досрочно уйти в отставку. Завтра на внеочередном собрании коалиции лидеры фракций обсудят его заявление, если оно поступит. В четверг о сложении полномочий спикер объявит сам на пленарном заседании.

В кулуарах парламента называют имя одного из предполагаемых кандидатов на пост торага ЖК, если Чыныбай Турсунбеков покинет пост. Это член фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков.
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