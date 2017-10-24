В Кыргызстане строительные материалы будут соответствовать техрегламентам ЕАЭС. Поправки в технический регламент «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций» поддержал парламентский комитет по экономической и фискальной политике.

18 октября 2016 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии принято решение «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза».

Это решение предусматривает введение в действие с 1 января 2017 года новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС

В рамках ЕАЭС разрабатывается проект технического регламента «Безопасность зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Учитывая, что по указанному проекту регламента имеются разногласия государств-членов в вопросе разработки и применения нормативно-технической документации, процесс принятия затягивается. В связи с чем целесообразно внести изменения в действующую редакцию закона.