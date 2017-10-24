Государство должно устанавливать процентные ставки для ломбардов. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Азамат Арапбаев.

«Если бы мы упразднили понятие «ломбард», народ поблагодарил бы нас. Ломбарды устанавливают высокие проценты. Любой вид залога получают. Нужно ограничить процентные ставки. Люди оставляют под залог машины, жилье и лишаются их. Государство должно контролировать, какую сумму они берут в залог. Тогда это не превратится в трагедию. Иначе мы поддерживаем не наших граждан, а владельцев ломбарда», — сказал он.

По словам председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжара Муканбетова, предлагается внести поправки в закон «О деятельности ломбардов», в частности установить срок льготного периода в один месяц.

В течение льготного срока ломбард не вправе увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором, ухудшать условия хранения заложенного имущества, а также взимать вознаграждение за его хранение.

«Не от хорошей жизни люди обращаются в ломбарды. Поэтому они могут погасить долг в течение 90 дней, плюс мы даем месяц льготного периода», — отметил он.