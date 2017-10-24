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Власть

Кылычбек Султанов претендует на пост посла Кыргызстана в Южной Корее

Сегодня парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кылычбека Султанова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Южной Корее.

Ранее Кылычбек Султанов представлял нашу страну в Малайзии. 5 декабря 2016 года он был назначен на должность посла по особым поручениям — советника главы МИД.

41-летний Кылычбек Султанов в 2006 году окончил Кыргызский государственный университет имени Арабаева, получив специальность экономиста.

Он владелец самой популярной и многотиражной газеты на кыргызском языке «Супер-Инфо».

В 2012-м возглавлял Наблюдательный совет ОТРК. Затем работал министром социального развития КР (2012-2013).
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