В Ереване Сапар Исаков встретится с армянским и казахским коллегами

В рамках рабочего визита в Ереван (Армения) премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 24 октября, проведет две двусторонние встречи — с армянским и казахским коллегами.

Ранее сообщалось, что продолжается работа по созданию дорожной карты между Казахстаном и Кыргызстаном. Ожидается, что документ будет принят во время встречи глав правительств двух стран.

18 октября в Астане глава правительства КР Сапар Исаков в ходе встреч с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в узком и расширенном формате рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО. Однако ситуацию на границе стороны не урегулировали.

С премьером Армении Кареном Карапетяном Сапар Исаков обсудит развитие двусторонних отношений.

Завтра глава кабмина примет участие в заседании глав правительств ЕАЭС.