Депутат рассказал о группе лиц, которая отнимает частную собственность в Бишкеке

В Бишкеке орудует группа лиц, которая отнимает частную собственность через суд. Об этом сегодня на заседании профильного комитета заявил депутат Иса Омуркулов при рассмотрении кандидатуры Нургуль Асановой на пост судьи Верховного суда.

Нардеп попросил судей обеспечить неприкосновенность частной собственности.

«Я знаю, в городе орудует где-то 10 человек, которые занимаются отъемом частной собственности. Это у них такой бизнес. На суде они выступают в роли третьей стороны. Я работал в городе, поэтому хорошо знаю: им помогают судьи, боясь шумихи», — заявил депутат.