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Власть

В Ереване ожидается встреча премьер-министров Казахстана и Кыргызстана

Продолжается работа по созданию дорожной карты между Казахстаном и Кыргызстаном. Ожидается, что документ будет принят во время встречи глав правительств двух стран в Ереване (Армения). Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает www.khabar.kz.

По словам главы МИД РК, переговоры проходят конструктивно. «Мы предполагаем, что в ближайшие дни наши премьеры встретятся в Ереване в рамках заседания глав правительств ЕАЭС и подведут черту по итогам договоренностей 18 октября в Астане», — сказал он.

Также сообщается, что накануне в Алматы уничтожили продукты питания, незаконно ввезенные из Кыргызстана. По данным проверяющих, 7 индивидуальных предпринимателей продавали товар с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Премьер-министр КР Сапар Исаков вылетает в Ереван сегодня, 24 октября.

Отметим, 10 октября казахстанская сторона усилила контроль на границе. Проблемы на кыргызско-казахской границе возникли после эмоциональных высказываний Алмазбека Атамбаева в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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