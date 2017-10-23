За 9 месяцев в облбольнице за платные услуги перечислили всего 500 сомов

За 9 месяцев в крупной областной больнице за платные услуги перечислили всего 500 сомов, сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат Алмазбек Токторов.

«Кстати, платные палаты узаконены? Есть нормативная база?» — уточнил нардеп у министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

Чиновник подтвердил наличие базы.

«Тогда нужно же изучать этот вопрос. Можно же найти средства на спецсчет», — заметил Алмазбек Токторов.

На заседании обсуждают отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год.