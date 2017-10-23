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Власть

Посол Германии в Кыргызстане завершает дипломатическую миссию

Алмазбек Атамбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Кыргызстане Петера Шольца по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, в ходе встречи глава государства поблагодарил Петера Шольца за активную и плодотворную деятельность в Кыргызстане, отметив его личную роль в развитии двустороннего кыргызско-германского сотрудничества на качественно новом уровне.

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев принял посла Германии в Кыргызстане Петера Шольца

По словам Алмазбека Атамбаева, за последние годы удалось добиться установления по-настоящему партнерских и дружеских отношений между странами, стали расширяться контакты на всех уровнях, и Кыргызстан рассматривает Германию как одного из ключевых партнеров в сотрудничестве с Европейским союзом.

В свою очередь Петер Шольц отметил, что Кыргызстан переживает важный исторический этап развития. «Вам удалось очень серьезно стабилизировать ситуацию, установить мир. Вы обеспечили проведение демократических выборов нового президента страны и мирную передачу власти, создав важный прецедент в регионе», — сказал посол Германии.
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