Алмамбет Шыкмаматов: Казахстан в любом случае не предоставил бы помощь

Казахстан в любом случае не предоставил бы помощь в $100 миллионов, тем более после ситуации, которая сложилась на государственной границе. Об этом ИА «24.kg» сказал депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, техническую помощь в размере $100 миллионов в рамках поддержки при вхождении в ЕАЭС Казахстан обещал предоставить нашей стране еще несколько лет назад, и с тех пор нет никаких продвижек. «Они все равно эти деньги не дали бы, но в документах отражали бы, что, мол, мы у них просили, и тянули», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

«У них и своих финансовых проблем хватает. Их бюджет всегда выходит с дефицитом, и сделать отказ от тех средств, которые не поступили бы, чисто тактически правильно», — отметил он.

Напомним, 9 февраля Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение об оказании помощи казахстанской стороной. Речь идет о документе, по которому Казахстан обязуется помочь Кыргызстану адаптироваться к условиям ЕАЭС и предоставляет $100 миллионов в виде гранта.

Вчера ИА «24.kg» сообщило о том, что Кыргызстан намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение с Казахстаном, подписанное в рамках Евразийского экономического союза в прошлом году. Соответствующий документ направлен в Жогорку Кенеш. Инициаторами являются Министерство экономики, Государственная таможенная и Пограничная службы.

Отметим, ранее президент КР Алмазбек Атамбаев, комментируя ситуацию на кыргызско-казахской границе, заявил, что Кыргызстану не нужна помощь от Казахстана.