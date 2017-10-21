Кыргызстан демонстрирует мускулы, доказывая свою финансовую независимость

Политолог Аида Алымбаева прокомментировала ИА «24.kg» решение правительства о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении $100 миллионов в рамках евразийской интеграции.

«Насколько я знакома с ситуацией, Казахстан обещает эту помощь третий год, но все никак не выделял. Я думаю, что бюджет наш, конечно, нуждается во внешней помощи. И нынешний отказ связываю только с обострением отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. И вопрос того, что выделение денег тянулось, тоже повлиял на сегодняшнее решение», — отметила Аида Алымбаева.

При этом она подчеркнула, что вряд ли решение о денонсации как-то скажется на отношениях двух сопредельных стран. Ведь даже те решения, которые были приняты в рамках визита Сапара Исакова в Астану, до конца не разрешили возникших сложностей. К водителям грузовых машин пограничная служба соседней страны предъявляет довольно жесткие требования. Количество грузовых фур у КПП не сокращается.

Кыргызстан и Казахстан демонстрируют друг другу мускулы. Кыргызстан пытается показать, что республика — самодостаточная в финансовом плане страна.

Аида Алымбаева уверена, что КР сейчас оказывает своего рода давление на Казахстан, доказывая, что мы более или менее независимы от соседней республики. В то же время политолог отметила, что если бы не было обострения ситуации, Кыргызстан принял бы эти $100 миллионов. Но сейчас надо показать, что мы самодостаточная в финансовом плане страна. Решение все же было взвешенным, не скоропалительным. Все риски были учтены. Власть Кыргызстана провела консультации, просчитаны плюсы и минусы решения, возможные ответные действия со стороны Казахстана.

«Я не думаю, что будут ответные меры со стороны Казахстана. Ведь это всего лишь отказ Кыргызстана от той помощи, которую предлагает РК. Это не связано с какими-то обязательствами КР. Это внешняя помощь, которую мы можем принимать или не принимать. Это не ударит по отношениям двух стран. Это ведь не обязательства, которые Кыргызстан не выполняет. Это просто такой жест, который показывает, что Кыргызстан не совсем финансово зависит от Казахстана. И эти $100 миллионов, которые они собирались нам выдавать, незначительны, это не $1 миллиард. Кыргызстан хочет показать, что без этой маленькой суммы мы можем обойтись», — заключила Аида Алымбаева.

Напомним, в день голосования на выборах президента, 15 октября 2017 года, действующий глава государства заявил, что Кыргызстану не нужны $100 миллионов от Казахстана. Реальное решение его слова получили накануне, когда правительство внесло в парламент законопроект о денонсации соглашения с РК о выделении $100 миллионов в рамках евразийской интеграции.