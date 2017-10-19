В Кыргызстан прибыл советник президента России Сергей Глазьев

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял советника президента России Сергея Глазьева. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

По его данным, Сергей Глазьев прибыл в КР для участия в работе международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предпринимательства в условиях ЕАЭС».

Фото аппарата президента КР. Алмазбек Атамбаев принял советника президента России Сергея Глазьева

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности Евразийского экономического союза, в частности, касающимся дальнейшего развития процессов экономической интеграции между странами - участницами объединения, совместного принятия мер по снятию барьеров во взаимной торговле отдельными странами в интересах всех участников интеграционных процессов», — отметили в отделе.