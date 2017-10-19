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Власть

Депутаты хотят знать, в чем конкретно обвиняют коллегу Канатбека Исаева

Депутаты хотят знать, в чем конкретно обвиняют их коллегу Канатбека Исаева. Они готовы даже провести закрытое заседание. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила вице-спикер Алтынай Омурбекова.

Она предложила создать депутатскую комиссию по задержанию депутата Канатбека Исаева. Вице-спикер ЖК уверена, что Жогорку Кенеш должен разобраться в этом вопросе.

«Мы не должны просто так сидеть. Нужно разобраться, за что задержали нашего коллегу Каната Исаева. Как я знаю, в отношении его семьи правоохранительные органы провели неправомерные действия. Их обыскивали и останавливали их машины просто так. Сейчас всю информацию закрыли. Говорят, что это секретно. Давайте тогда закрытое заседание проведем. Но этот вопрос нельзя просто так оставлять», — заявила Алтынай Омурбекова.

Напомним, Канатбека Исаева задержали 30 сентября по подозрению в попытке насильственного захвата власти и организации массовых беспорядков. 2 октября выездной коллегией Первомайского суда нардеп заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 30 ноября.
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