Бейшенбая Жунусова сменили на посту директора Центра по борьбе с наркотиками

Полковник полиции Григорий Пустовитов сменил Бейшенбая Жунусова на посту директора Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАРИКЦ.

По ее данным, Григорий Пустовитов является представителем от Российской Федерации, назначенным на ротационной основе главами государств — участников ЦАРИКЦ по рекомендации Совета национальных координаторов центра.

Бейшенбай Жунусов проработал с 2015 года.

Цель ЦАРИКЦ — координация усилий компетентных органов государств-участников в противодействии транснациональной наркопреступности. Участники — Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.