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Власть

Атамбаев: Никакая демократия в Кыргызстане и нашем регионе Штатам не нужна

«Никакая демократия в Кыргызстане США абсолютно не нужна», — заявил сегодня на вручении стипендий отличившимся студентам президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«Майкл Макфол, который несколько лет назад был послом США в России, сказал: плохо, что мы выбрали Жээнбекова, что это плохо для демократии. То есть если бы мы выбрали ставленников олигархов Казахстана и Госдепа США, было бы хорошо. Потому что никакая демократия в Кыргызстане и нашем регионе США абсолютно не нужна», — сказал глава государства.

Он также ответил на звучавшие ранее претензии об использовании админресурса на выборах, напомнив, что в 2007 году бакиевские люди вешали и убивали своих оппонентов.
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