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Власть

Атамбаева рассмешило, что ЦИК Казахстана не приедет на выборы в Кыргызстан

«Мне было смешно читать, что в качестве наблюдателя не приедет ЦИК Казахстана. Чему они нас могут научить?» — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главами миссий международных наблюдателей на выборах главы государства.

По его словам, на выборах в соседней стране явка составляет 98 процентов, а выигравший кандидат получает 99 процентов голосов избирателей.

Как он отметил, в Кыргызстане прошли честные и чистые выборы. «Я сам в свое время баллотировался в депутаты три раза, один раз сам сдал мандат, баллотировался в президенты», — сказал глава государства.

В 2007 году ко мне пришел тогдашний руководитель администрации президента и предложил семь мандатов, тогда я ему ответил присуще заводскому работнику, потом он предлагал мне девять мандатов, и такое было.

Алмазбек Атамбаев

Отметим, накануне в Кыргызстане прошли выборы главы государства. По предварительным подсчетам, лидирует кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков. С победой его уже поздравил глава России Владимир Путин.
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