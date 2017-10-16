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Власть

Победа Сооронбая Жээнбекова — первый этап транзита власти

Аналитик «Чатам Хаус» Станислав Притчин прокомментировал ИА «24.kg» предварительные итоги президентских выборов в Кыргызстане.

Он считает, что победа кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова — первый этап транзита власти. По мнению аналитика, главной задачей нового президента и его команды на внешнеполитической арене станет восстановление отношений с Казахстаном.

«Пока сложно представить, как это можно сделать и за счет каких инструментов, так как антиказахстанская риторика была взята командой Сооронбая Жээнбекова в качестве одного из ключевых элементов кампании. В итоге уровень отношений опустился практически к критической отметке. Это опасно для Кыргызстана не только с точки зрения экономической ситуации, так как Казахстан является важным торговым и экономическим партнером. Да и все основные коммуникации и маршруты в рамках сотрудничества со странами ЕАЭС — в первую очередь с Россией — также проходят через Казахстан», — отметил Станислав Притчин.

По его мнению, с точки зрения внутриполитической составляющей важно показать, что предложенный в качестве главной предвыборной новации формат «президент Сооронбай Жээнбеков — премьер-министр Сапар Исаков» будет эффективен, устойчив и может дать результат в виде реформ и стабильности не только на время предвыборной кампании, но весь период президентства.
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