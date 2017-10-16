Сооронбай Жээнбеков назвал проблемы на границе с Казахстаном временным явлением

Лидирующий по предварительным итогам выборов на пост кандидата в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал проблемы на кыргызско-казахской границе временным явлением. Такое заявление он сделал на брифинге в своем штабе.

Он отметил, что с каждым суверенным государством нужно иметь взаимоуважительные отношения. Сооронбай Жээнбеков уверен, что именно при таком подходе приграничные проблемы удастся решить. На вопрос журналистов, как лидер предвыборной гонки относится к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, он ответил: «Я его уважаю».

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Сооронбай Жээнбеков отметил, что его цель — ускорить начатые в Кыргызстане реформы. По его словам, за последние шесть лет страна достигла многого, и его задача - укрепить эти достижения. «В стране установлены мир и стабильность, их нужно укрепить», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Лидер предвыборной гонки отметил, что созвонился с действующим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, и они поздравили друг друга.

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Напомним, проблемы на кыргызско-казахской границе начались вечером 10 октября. Из-за ужесточения контроля на пунктах пропуска скопились сотни автомобилей. МЧС вынужденно установило палатки, где водители могли поесть и выпить чай. У КПП дежурили и кареты скорой помощи. Есть сообщения и о том, что проблемы у кыргызстанских дальнобойщиков возникли и на российско-казахской границе.