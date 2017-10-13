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Власть

Алмазбек Атамбаев о беспределе на границе и иностранных «шестерках»

Сегодня Алмазбек Атамбаев принял участие в открытии трех новых домов для военнослужащих на участке Туура-Таш села Бужум Баткенской области. Глава государства сделал несколько заявлений, в том числе он прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе.

По словам Алмазбека Атамбаева, в течение последних трех дней он наблюдает «за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».

«Нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний. Письменности кыргызского народа около трех тысяч лет, то есть нашему народу как минимум три тысячи лет», — отметил президент КР.

Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается 3-дневной блокады и никогда — ни за деньги, ни под давлением и угрозами — не изберет зарубежных «шестерок».

Алмазбек Атамбаев

«Для нашего народа честь намного выше, чем жизнь. Мы всякое видели, в 2010 году — 1,5 месяца блокады, мы видели тяготы людей, мы переживем и сегодняшнее беззаконие. Но мы защитим свою независимость. К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость не только из-за ввода иностранных войск, но и просто из-за элементарной покупки и навязывания Кыргызстану какой-то «шестерки» в качестве главы государства. Этому не бывать!» — заявил Алмазбек Атамбаев.

Нам, соседям, всегда нужно жить в мире и дружбе, помогать друг другу. Когда был страшный голод в Казахстане, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который делился последним куском хлеба», — сказал президент.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что те, кто считает, что кыргызский народ можно купить за деньги или запугать, сильно ошибаются.

Президент Алмазбек Атамбаев продолжил, что независимый Кыргызстан и далее будет следовать по своему правильному пути в будущее.

«Вы сами являетесь свидетелями, какие изменения произошли в республике за последние пять-шесть лет. Как говорил мне ранее президент России, наша армия была буквально босой, без сапог. Они голодали. А сейчас у военнослужащих Кыргызстана достойная заработная плата, они обеспечены жильем, новым обмундированием. Наша армия пусть и немногочисленная, но боеспособная. И за это я благодарю наших военнослужащих, родителей, воспитавших их, а также их жен», — сказал глава государства.

Кыргызский народ никогда не стоял на коленях и не будет!

Алмазбек Атамбаев

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