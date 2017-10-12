Айдос Сарым: Нужно создать модель, как должны дальше жить казахи и кыргызы

«В отношениях между странами Центральной Азии преобладает личностный фактор», — заявил ИА «24.kg» казахский политолог Айдос Сарым.

По его словам, сложная ситуация на границе, скорее всего, разрешится уже в ближайшие дни. Связано это будет с результатами выборов в Кыргызстане. Ведь в Казахстане достаточно тревожные ожидания относительно предстоящих 15 октября выборов: возможны разные коллизии и варианты.

«Памятуя две прежние революции и прочие выборные аспекты, отчасти это можно понять. С другой стороны, ясно, что отчасти проблемы связаны с субъективными вещами, межличностными отношениями между руководителями двух стран. К сожалению, в странах Центральной Азии ни одни отношения между государствами не опираются на общественную или институциональную базу. Если руководители дружат, то и чиновники дружат, общества общаются между собой. А если нет, то это сильно влияет на отношения. В свое время у нас были сложные отношения с Узбекистаном. Два лидера, практически одинаковые по возрасту, с аналогичным отношением к жизни и стремлением к региональному лидерству. Это все негативно сказывалось на отношениях двух стран», — уверен Айдос Сарым.

Отношения между странами не должны зависеть от климата или эмоций и настроений политиков. Айдос Сарым

«Если на самом деле мы являемся братскими, соседскими народами, то это должно базироваться на более серьезной основе. Но за эти 25 лет отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, даже на уровне общения граждан, серьезно ухудшились. И нет институтов, которые могли бы влиять на политиков, менять общественное мнение, призывать к нормальному стечению обстоятельств», — отметил политолог.

Айдос Сарым уверен, что после выборов у двух стран есть возможность заново выстроить двусторонние отношения. При этом само общество должно стимулировать политиков садиться за стол переговоров. Нужно создать модель того, как должны дальше жить казахи и кыргызы.

«В какой-то степени нынешний кризис даже полезен. Это как у пар, которые много лет вместе. Им нужно на время разойтись, чтобы подумать о дальнейшем совместном будущем. Возможно, сейчас в отношениях Кыргызстана и Казахстана тоже такой период. Я за то, чтобы какие-то страницы истории наших отношений закрыть и начать с нуля. Дай бог, чтобы выборы прошли хорошо. А после этого нужно строить отношения двух стран заново. Нужно точно сказать, как мы должны жить вместе, дружить, каким должен быть наш регион через 20-30 лет. Либо просто вариться в этой каше, когда кто-то что-то скажет, и будем ругаться между собой. К хорошим результатам такие отношения не приведут. Но что случилось, то случилось. Трагедии из этого делать не надо. А вот выводы однозначно стоит сделать серьезные», — заключил Айдос Сарым.

Напомним, последние сутки на пунктах пропуска наблюдалось большое скопление машин и граждан. Пресс-служба премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова сообщила, что он провел переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и проинформировал о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе. Однако сегодня правительство Казахстана опровергло эту информацию.