Досым Сатпаев: Казахстанским властям глупо отыгрываться на простых людях

Казахстан знает, на какие точки надавить в Кыргызстане. Такое мнение ИА «24.kg» высказал политолог Досым Сатпаев, комментируя ситуацию на кыргызско-казахской границе.

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По его словам, уже были прецеденты, когда на границе с казахстанской стороны создавались определенные препятствия для свободного перемещения граждан двух стран. Это не всегда было связано с политическими моментами.

«В этот раз ситуация отличается, потому что неожиданное поведение казахстанской стороны последовало после скандального выступления Алмазбека Атамбаева. Выступление вызвало негативную реакцию внутри страны. Скорее всего, руководство Казахстана решило напомнить Кыргызстану, по каким уязвимым точкам может бить. Политики приходят и уходят, а народ остается. Все понимают, что заявление Атамбаева связано с внутриполитической ситуацией, обострением электоральной борьбы», — пояснил Досым Сатпаев.

Это ответная реакция на политические высказывания. Казахстанским властям глупо отыгрываться на людях. Это при Сталине дети отвечали за поступки отцов. Народ же не отвечает за то, что заявляют политики. Досым Сатпаев

По мнению политолога, в словах Алмазбека Атамбаева многие казахстанцы нашли подтверждение. «То, что он озвучил, обсуждали на кухнях. Почему при таких ресурсах Казахстан не смог достичь экономических результатов? Республике пророчили прекрасное будущее, позиционировали в качестве нового Кувейта или Арабских Эмиратов. Граждане Казахстана выживают, а не живут. Ситуацию на границе восприняли как месть. Ее довольно быстро урегулируют после президентских выборов. Уже достигнута договоренность между премьер-министром КР Сапаром Исаковым и главой РК Нурсултаном Назарбаевым. Казахстану необходимо выстраивать партнерские связи с новым руководством КР, не важно, кто выиграет в выборах. А эмоциональные высказывания ни к чему хорошему не приводят», — заключил Досым Сатпаев.

Напомним, сложности с пересечением границы наблюдаются вторые сутки. Проблемы начались вечером 10 октября.