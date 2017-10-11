Документы, подписанные лидерами стран СНГ в Сочи. Список

По итогам заседания Совета глав государств СНГ подписаны два международных договора и ряд решений:

— Соглашение между правительством России и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ;

— Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам;

— о председательстве в СНГ;

— о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ;

— о совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и ее адаптации к современным реалиям;

— об объявлении в СНГ 2019-го Годом книги, 2020-го — Годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

— о Заявлении глав государств — участников СНГ о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей;

— о реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году в Армении, в 2019-м — в Беларуси, в 2020-м — в Казахстане;

— о разграничении полномочий между Советом глав государств, Советом глав правительств;

— о Концепции сотрудничества государств — участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

— о Концепции сотрудничества государств — участников СНГ в противодействии коррупции;

— об Основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.