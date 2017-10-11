Сапар Исаков рассказал лидерам стран СНГ о выборах президента Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана рассказал лидерам стран СНГ о предстоящих президентских выборах в республике.

По его словам, неотъемлемым элементом взаимодействия в рамках СНГ является деятельность миссии наблюдателей, которая направила в Кыргызстан своих представителей.

У нас есть все условия, а также твердая политическая воля провести эти выборы на самом высоком уровне в части открытости. Народ Кыргызстана убедился в возможности смены власти путем свободных демократических выборов. Всем политикам и политическим партиям созданы равные условия для самореализации и участия в этом процессе. Сапар Исаков

«Предвыборная борьба должна идти строго в соответствии с нашим внутренним законодательством и международными нормами, при активном участии зарубежных наблюдателей. Итоги выборов должны быть плодом только открытой, честной внутренней борьбы. Другой вариант в любых проявлениях для народа Кыргызстана неприемлем и недопустим», — сказал глава правительства.

Напомним, вместо президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на саммит в Сочи поехал премьер-министр Сапар Исаков.