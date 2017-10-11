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Власть

Российский эксперт о беспрецедентном участии внешнего игрока в выборах в КР

Аналитик Департамента совместной программы России и Евразии Станислав Притчин считает, что противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном вызвано накопленным конфликтным потенциалом между руководителями соседних государств. Так он прокомментировал ИА «24.kg» обострившиеся кыргызско-казахские отношения.

По его словам, причина столь резкой конфронтации еще и в том, что Нурсултан Назарбаев поддержал кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Это беспрецедентное для постсоветского пространства участие внешнего игрока во внутренней политике соседнего государства. Никто из соседей и крупных игроков никогда прямо не обозначал свои симпатии.

Станислав Притчин

«В такой ситуации, в условиях высокой конкуренции команда президента Алмазбека Атамбаева решила разыграть карту внешнего вмешательства», — считает эксперт.

По мнению Станислава Притчина, в случае победы Сооронбая Жээнбекова испорченные отношения с Казахстаном будет восстановить не так просто, потому что выяснение отношений уже перешло на личностный уровень.

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Что творится на кыргызско-казахской границе

Накануне вечером пользователи социальных сетей начали сообщать о проблемах при прохождении контроля на границе Кыргызстана и Казахстана. Люди выкладывают фото и видео, на которых запечатлены огромные очереди. Некоторые граждане предположили, что трудности связаны с недавним заявлением президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в котором он рассказал о навязываемых Кыргызстану казахской властью руководителях. Официальные власти соседней республики незамедлительно напомнили нам об оказанной финансовой помощи, а сегодня на границе начались проблемы.
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