19:00
+21
USD 68.41
EUR 80.58
RUB 1.18
Власть

Страны СНГ намерены устранить барьеры на пути движения товаров и услуг

Страны Содружества Независимых Государств намерены устранить барьеры на пути движения товаров и услуг. Об этом сегодня на заседании Совета глав государств СНГ сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Молдовы Игорь Додон впервые участвуют в саммите. «Обсуждение будет направлено на улучшение торговых и инвестиционных связей, устранение существующих барьеров на пути движения товаров и услуг. У нас есть все возможности для запуска новых крупных и взаимовыгодных проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных вопросов и в гуманитарной области. Убежден, их реализация будет способствовать упрочению добрососедских отношений между нашими странами и народами», — сказал Владимир Путин.

Напомним, вместо президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на саммиты СНГ и ЕАЭС в Сочи поехал премьер-министр Сапар Исаков. 
Ссылка:
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Сапар Исаков: Сделаны трудные шаги для повышения эффективности деятельности СНГ
Владимир Путин продолжает принимать подарки. Глава Туркмении подарил ему алабая
Алмазбек Атамбаев: Владимир Путин — человек, который умеет слушать
Звонок другу. Алмазбек Атамбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения
В нью-йоркском ресторане придумали «пятиэтажный» бургер в честь Владимира Путина
Владимир Путин рассказал о многообещающем будущем Кыргызстана
Владимир Путин: Алмазбек Атамбаев — человек, который держит слово
Путин о встрече с Атамбаевым: Нам всегда есть о чем поговорить
Выдвижение Владимира Путина на пост президента России пройдет в два этапа
Президенты России и Кыргызстана обсудят в Сочи взаимодействие по линии ЕАЭС
Популярные новости
Премьеру не&nbsp;спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Премьеру не спится. Сапар Исаков рано утром провел рейд в аэропорту «Манас»
В&nbsp;аппарате президента Кыргызстана рассказали, зачем он&nbsp;едет в&nbsp;Узбекистан В аппарате президента Кыргызстана рассказали, зачем он едет в Узбекистан
Кто пытался захватить власть в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;сел за&nbsp;это Кто пытался захватить власть в Кыргызстане и сел за это
Бывший глава ГСИН стал депутатом Жогорку Кенеша Бывший глава ГСИН стал депутатом Жогорку Кенеша
Бизнес
Воспользуйтесь новыми интернет-пакетами в&nbsp;роуминге от&nbsp;оператора&nbsp;О! Воспользуйтесь новыми интернет-пакетами в роуминге от оператора О!
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День-Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
Samsung Galaxy Note8&nbsp;в рассрочку в&nbsp;магазинах O!Store Samsung Galaxy Note8 в рассрочку в магазинах O!Store
Покупки в&nbsp;радость с&nbsp;программой лояльности БТА Банка &laquo;Бонус плюс&raquo; Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»