Страны СНГ намерены устранить барьеры на пути движения товаров и услуг

Страны Содружества Независимых Государств намерены устранить барьеры на пути движения товаров и услуг. Об этом сегодня на заседании Совета глав государств СНГ сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Молдовы Игорь Додон впервые участвуют в саммите. «Обсуждение будет направлено на улучшение торговых и инвестиционных связей, устранение существующих барьеров на пути движения товаров и услуг. У нас есть все возможности для запуска новых крупных и взаимовыгодных проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных вопросов и в гуманитарной области. Убежден, их реализация будет способствовать упрочению добрососедских отношений между нашими странами и народами», — сказал Владимир Путин.

Напомним, вместо президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на саммиты СНГ и ЕАЭС в Сочи поехал премьер-министр Сапар Исаков.