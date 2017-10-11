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Власть

Бишкек предложил еще одну военную базу. Москва отказала

«Бишкек предлагает Российской Федерации разместить в Кыргызстане еще одну военную базу, но Москва не гонится за количеством, существующей достаточно», — заявил в интервью РИА «Новости» статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

«Россия, в отличие от некоторых других, всем вам известных государств, не ставит целью заполнить военными базами весь мир. Мы не гонимся за количеством. Определяющим фактором для нас является целесообразность размещения таких объектов за рубежом в контексте необходимости решения конкретных задач, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации и наших ближайших союзников», — сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Бишкеком о размещении в Кыргызстане второй военной базы у границы с Таджикистаном.

«Возможности имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Кыргызстане и Таджикистане) позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Российская сторона намерена сосредоточить усилия на укреплении боевого потенциала упомянутых баз, совершенствовании инфраструктуры, повышении боевой выучки и слаженности действий личного состава, в том числе и во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил наших партнеров», — добавил Карасин.

Справка ИА «24.kg». В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в городе Канте авиационного подразделения под эгидой Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года. Главная ее задача — поддержка с воздуха действий воинских подразделений КСБР ОДКБ.
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