В закон о Совете безопасности Кыргызстана вносят поправки

Поправки в закон о Совете безопасности, инициатором которых является депутат парламента Иса Омуркулов, вынесены на общественное обсуждение.
Документ предусматривает включение в узкий состав совета генерального прокурора и руководителя аппарата президента.
«Участие данных должностных лиц крайне важно в целях обеспечения законности принимаемых решений и оперативной проработки организационных вопросов», — говорится в справке-обосновании.
В узкий состав Совбеза, помимо президента КР, входят торага Жогорку Кенеша, премьер-министр, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, секретарь Совбеза, руководители госорганов в сфере иностранных и внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также в сфере обеспечения национальной безопасности.