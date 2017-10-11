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Власть

У премьер-министра Кыргызстана не запланированы двусторонние переговоры в Сочи

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков примет участие в саммитах глав государств СНГ и ЕАЭС в Сочи.

В первой половине состоится заседание глав государств СНГ, во второй — ЕАЭС. Российские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами. Однако, как сообщили в аппарате правительства КР, у кыргызской делегации встреч не запланировано.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбев отменил рабочий визит в Сочи из-за возможных беспорядков в преддверии выборов. Вместо него представлять республику будет Сапар Исаков.
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