У премьер-министра Кыргызстана не запланированы двусторонние переговоры в Сочи

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков примет участие в саммитах глав государств СНГ и ЕАЭС в Сочи.

В первой половине состоится заседание глав государств СНГ, во второй — ЕАЭС. Российские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами. Однако, как сообщили в аппарате правительства КР, у кыргызской делегации встреч не запланировано.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбев отменил рабочий визит в Сочи из-за возможных беспорядков в преддверии выборов. Вместо него представлять республику будет Сапар Исаков.