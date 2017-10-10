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Власть

Атамбаев: Мошенничество на выборах, как в США, в Кыргызстане невозможно

«Мошенничество во время выборов, которое было в США, невозможно в Кыргызстане», — заявил глава КР Алмазбек Атамбаев в интервью журналу Time, говоря о наследии, которое он как президент оставит после себя.

«Во-первых, мы достигли мира, единства и стабильности в стране. Во-вторых, подняли настроение народа и разбудили веру в будущее. И самое главное — помогли людям понять, что им нужно самим вершить свое будущее. Для этого мы добились проведения абсолютно честных выборов. Выборы проводятся с проверкой биометрических данных избирателей. Мошенничество на выборах, как в США, в Кыргызстане невозможно», — отметил президент.

В последние несколько лет чиновники и власти начали уважать и прислушиваться к общественному мнению, даже бояться его. Оно стало играть важную роль в Кыргызстане. Это было моей мечтой: заставить власти и чиновников учитывать мнение народа, уважать его мнение и бояться его.

Алмазбек Атамбаев

Самым главным достижением за время президентства Алмазбек Атамбаев считает создание страны свободных людей. «Это, пожалуй, одно из достижений, которыми я могу похвастаться. Граждане Кыргызстана теперь знают, что именно они решают собственную судьбу, свое будущее», — отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, чем бы он хотел запомниться как президент, Алмазбек Атамбаев отметил: «Я хотел бы, чтобы люди запомнили меня как человека, который показал, что неправильно делить людей на расы или национальности».

«Я надеюсь, народ будет помнить меня как человека, который установил единство в стране, человека, который дал власть народу, обычным гражданам. У меня не хватило времени выполнить многое. Но с божьей помощью за последние шесть лет я многое сделал. Конечно, я хотел бы, чтобы люди помнили меня как хорошего человека, который сделал все для своего народа. Это было моей целью», — заключил президент.
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