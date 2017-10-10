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Власть

Алмазбек Атамбаев: Владимир Путин — человек, который умеет слушать

«Путин — человек, который умеет слушать», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью журналу Time.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России, глава государства отметил, что они стали друзьями.

«Я считаю, что образ Путина в некотором смысле демонизируется на Западе. Если мы посмотрим на Россию сегодня, есть множество вещей, которые трудно себе представить в соседних странах. Существуют сайты, открыто критикующие Путина, и никого не увозят из дома ночью, как во время Сталина», — заявил президент.

Путин — человек, который умеет слушать. Мы спорили по многим вопросам, и когда я оказывался прав, он соглашался с моим мнением. Вот почему мы стали друзьями. Я думаю, очень мало людей спорит с ним. Он очень умный человек с обширными познаниями.

Алмазбек Атамбаев
По мнению президента, «вместо того, чтобы демонизировать Путина, мировые державы и их лидеры должны найти с ним общий язык». «Ведь когда ведущие державы враждуют, происходит что-то наподобие Северной Кореи. И это создает реальную угрозу для всего человечества», — считает глава государства.
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