«Путин — человек, который умеет слушать», — заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в интервью журналу Time.

Отвечая на вопрос об отношениях с президентом России, глава государства отметил, что они стали друзьями.

«Я считаю, что образ Путина в некотором смысле демонизируется на Западе. Если мы посмотрим на Россию сегодня, есть множество вещей, которые трудно себе представить в соседних странах. Существуют сайты, открыто критикующие Путина, и никого не увозят из дома ночью, как во время Сталина», — заявил президент.

Путин — человек, который умеет слушать. Мы спорили по многим вопросам, и когда я оказывался прав, он соглашался с моим мнением. Вот почему мы стали друзьями. Я думаю, очень мало людей спорит с ним. Он очень умный человек с обширными познаниями. Алмазбек Атамбаев

По мнению президента, «вместо того, чтобы демонизировать Путина, мировые державы и их лидеры должны найти с ним общий язык». «Ведь когда ведущие державы враждуют, происходит что-то наподобие Северной Кореи. И это создает реальную угрозу для всего человечества», — считает глава государства.