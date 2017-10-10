Атамбаев: Страны региона не одобряют избранный КР путь парламентской демократии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США) дал интервью обозревателю журнала Time, политологу и президенту исследовательского центра Eurasia Group Иэну Бреммеру.

Как отмечает издание, глава Кыргызстана откровенно рассказал о проблемах, стоящих перед страной, о его разочаровании руководством США и подходе к борьбе с ИГИЛ, дружбе с президентом России Владимиром Путиным и процветании Кыргызстана как демократии мусульманского большинства.

Отвечая на вопрос политолога, влияют ли хорошие отношения Кыргызстана с Россией на отношения с Китаем и ощущается ли напряженность в отношениях страны с данными странами, Алмазбек Атамбаев ответил, что не видит проблем в данной сфере.

«Все соседние страны, в том числе крупные, привыкли к тому, что у Кыргызстана есть своя внешняя политика и собственное мнение. Самое главное, что все наши соседи, включая Россию и Китай, теперь понимают, что у нас нет плохих намерений по отношению к ним. Мы хотим быть хорошими соседями», — заявил президент.