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Власть

Атамбаев: Страны региона не одобряют избранный КР путь парламентской демократии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк (США) дал интервью обозревателю журнала Time, политологу и президенту исследовательского центра Eurasia Group Иэну Бреммеру.

Как отмечает издание, глава Кыргызстана откровенно рассказал о проблемах, стоящих перед страной, о его разочаровании руководством США и подходе к борьбе с ИГИЛ, дружбе с президентом России Владимиром Путиным и процветании Кыргызстана как демократии мусульманского большинства.

Отвечая на вопрос политолога, влияют ли хорошие отношения Кыргызстана с Россией на отношения с Китаем и ощущается ли напряженность в отношениях страны с данными странами, Алмазбек Атамбаев ответил, что не видит проблем в данной сфере.

«Все соседние страны, в том числе крупные, привыкли к тому, что у Кыргызстана есть своя внешняя политика и собственное мнение. Самое главное, что все наши соседи, включая Россию и Китай, теперь понимают, что у нас нет плохих намерений по отношению к ним. Мы хотим быть хорошими соседями», — заявил президент.

Конечно, некоторые страны региона не одобряют избранный нами путь парламентской демократии. Им не нравится, что президент Кыргызстана решил остаться на посту только на один срок. Некоторые лидеры думают, что мы подаем плохой пример их народу.

Алмазбек Атамбаев

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