Суд Саляновой. Сегодня будет оглашен приговор подсудимой

В Ленинском райсуде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Стоит отметить, что сегодня на процессе должны были продолжаться прения сторон, однако председательствующий Кубанычбек Касымбеков остановил их и не дал подсудимой Аиде Саляновой выступить с последним словом. Он удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностым положением. По версии следствия, она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Прокуроры просят для нее 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.